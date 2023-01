Eishockey Neusser EV geht bei den Eisadlern in Dortmund unter

Ben Busch brachte die Gastgeber schon in der zweiten Minute nach vorne. Und mitten in eine Drangphase des NEV hinein erhöhte Oliver Kraft auf 2:0 (14.). Spätestens mit dem wiederum von Ben Busch per „Bauerntrick“ erzielten 3:0 (22.) waren die Neusser geschlagen. Noch vor der zweiten Drittelpause schoben Vladyslav Shushkov (24.) und Til Lukas Schäfer (29.) die Treffer zum 5:0 nach. Ted Zeitler machte in der 53. Minute mit seinem Tor zum 6:0 das halbe Dutzend voll. Ein herber Rückschlag für den NEV im Kampf um Platz fünf.