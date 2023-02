Eishockey-Regionalliga Neusser EV erneut chancenlos

Wobei der Neusser Trainer mit der Vorstellung seiner Jungs insgesamt gar nicht so unzufrieden war. Er fand, dass die Ergebnisse in beiden Spielen deutlich zu hoch ausfielen. „Schade für die Jungs, dass die Ergebnisse so deutlich erscheinen. Natürlich hat Neuwied eine andere Qualität, aber wir zeigen keine so schlechten Spiele, wie es vom reinen Ergebnis scheint. Jetzt heißt es, den Fokus auf Freitag legen. Entweder genießen wir ein letztes Spiel oder wir sorgen für eine Überraschung“, meinte Sebastian Geisler nach der Partie in der Südpark-Eishalle. Ähnlich wie in der ersten Partie gegen die Neuwieder Bären, hielten die Neusser im ersten Drittel gut mit, mehr als den Treffer zum 1:0 (6.) durch Björn Asbach brachten die Gäste nicht zustande. Danach verlief die Partie offener als am vergangenen Freitag. Jedoch nur bis zur 40. Spielminute, als Neuwied kurz vor der Sirene per Doppelschlag auf 3:0 erhöhten. Mit einem weiteren Doppelschlag zu Beginn des dritten Drittels machten sie dann alles klar, was den NEV-Trainer ärgerte: „110 Sekunden am Ende des zweiten und Anfang des letzten Drittels entscheiden das Spiel, denn wir haben in diesem Zeitraum vier Tore bekommen.“ Anschließend legten die Gäste noch drei weitere Treffer nach, ehe der NEV durch Nikolai Varianov immerhin noch den Ehrentreffer zum 1:8 (60.) erzielen konnte. Das dritte Match zwischen Neuss und den Bären steigt am Freitag um 20 Uhr in Neuwied.