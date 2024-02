Eishockey-Regionalliga Neusser EV empfängt die Eisadler aus Dortmund

Aber auch wenn die Neusser gerne auf dem vierten Platz bleiben würden, um in der ersten Play-off-Runde gegen Wiehl in einem möglich dritten Spiel Heimrecht zu genießen, ist ihr Trainer ziemlich entspannt. „Wir haben unsere Pflicht erfüllt, nun schauen wir, ob wir in den letzten beiden Begegnungen das Spitzenduo der Liga ärgern können“, sagt Sebastian Geisler. Sein Team könne ohne großen Druck befreit aufspielen. Zumindest sollte der NEV in beiden Spielen nicht allzu hoch verlieren, um im Vergleich zu den punktgleichen Wiehlern das bessere Torverhältnis zu bewahren (-16 zu -21). Der TuS hat am Freitag nur noch ein Spiel zu bestreiten, bekommt es aber auswärts auch noch mit den starken Dortmundern zu tun, so dass es wahrscheinlich ist, dass keine weiteren Zähler hinzukommen.