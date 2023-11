Eishockey-Regionalliga Neusser EV belohnt sich mal wieder mit drei Punkten

„Man hat gemerkt, dass allen nach Spielschluss eine Last von den Schultern gefallen ist, endlich wieder drei Punkte“, sagte NEV-Coach Carsten Ackers, der zunächst mitansehen musste, wie sein Team Anlaufschwierigkeiten hatte, die Ausfälle machten sich in Form von Abstimmungsfehlern bemerkbar, die die Gäste zur 1:0-Führung nutzten (5.). Doch je länger das Spiel lief, desto besser kam der NEV ins Spiel. Zwei Minuten später erzielte Mika Horrix den verdienten Ausgleich. Im zweiten Spielabschnitt war der NEV spielbestimmend. Dominick Thum brachte die Löwen in Führung, Peter Kovacs traf in Überzahl sogar zum 3:1. Der Gegner blieb jedoch gefährlich und NEV-Goalie Leon Brunet konnte sich über Langweile nicht beschweren, beim 2:3 (34.) der Wiehler war er aber machtlos. Im letzten Spielabschnitt setzte der NEV in Überzahl mit dem Treffer von Peter Kovacs zum 4:2-Endstand (41.) den Schlusspunkt. Kovacs wurde von seinen Mannschaftskollegen auch zum „Man of the Match“ gewählt. Für die Zukunft hat Trainer Carsten Ackers einen Wunsch: „Wir geben jedes Spiel 100 Prozent und würden uns freuen, am nächsten Sonntag mehr als hundert Besucher begrüßen zu dürfen.“ Dann kommen die Raptors aus Solingen.