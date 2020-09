Eishockey : NEV bastelt weiter an der nächsten Saison

Neuss Die Brüder Matthias und Marius Hornig wechseln aus Bergisch Gladbach nach Neuss. Damit setzen sie eine lange Brüder-Tradition im Neusser Eishockey fort.

Erst Ende des Monats geht der Neusser EV für die ersten Testspiele aufs Eis, doch untätig ist der Regionalligist ganz und gar nicht. So hat er vom zukünftigen Liga-Konkurrenten ESV Bergisch Gladbach nach Berk Karota in Luca Hellingrath sowie den Brüdern Matthias (27) und Marius Hornig (24) zwei weitere Spieler in den Südpark gelotst – und setzte damit eine alte Tradition fort: Arndt und Benedikt Kons trugen ebenso wie Yasushi und Naoki Tomita aus Japan noch das Trikot des Neusser EC. Für den NEV am Schläger waren Torsten und Oliver Gerst, Dirk und Carsten Lange, Andrej und Boris Fuchs sowie natürlich Andreas und Holger Schrills, der gerade an seinem Comeback arbeitet. Die Hornig-Brüder sind zwar in Düsseldorf geboren, erhielten ihr eishockeyspezifisches Rüstzeug jedoch in Köln. Nach ihrer gemeinsamen Zeit in Ratingen gingen sie in der Saison 2017/2018 schon einmal in Neuss auf Torejagd und wechselten dann zu den RealStars nach Bergisch Gladbach. Beim NEV wird Trainer Sebastian Geisler die Rückkehrer vor allem in der Verteidigung einsetzen. Luca Hellingrath (24) fuhr in der vergangenen Saison zweigleisig, war für den ESV Bergisch Gladbach und die Zweitvertretung der Moskitos Essen im Einsatz. Der in Ratingen ausgebildete Duisburger ist von seinem Naturell her ein Stürmer, ist aber auch in der Abwehr zu gebrauchen. Während immer noch nicht raus ist, wann der Spielbetrieb um Punkte beginnt, hat der NEV die Termine für zwei weitere Testspiele festgezurrt: Am 16. Oktober gibt es im Heimspiel gegen die Dinslakener Kobras ein Wiedersehen mit Ken Paßmann und Alexander Richter. Am 18. Oktober geht es nach Dinslaken. Die Partie in Lüttich am 19. September fällt aus.