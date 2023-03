Eishockey Neusser EV sucht neuen Trainer

Was die Neubesetzung des Trainerpostens anbelangt, befindet sich der NEV aktuell in der Findungsphase. „Erste Gespräche wurden geführt, aber wir stehen noch ganz am Anfang. Es ist noch völlig offen, ob wir auf eine interne oder externe Lösung setzen“, sagte Daniel Babic, der beim Neusser EV für die Pressearbeit zuständig ist. „Das muss aber nicht bedeuten, dass es nicht auch ganz schnell gehen kann.“