Ringen Deni Nakaev und Aaron Bellscheidt ringen bei U23-EM

Die Monate bis zum Herbst sind im Ringen traditionell vor allem den Einzelmeisterschaften vorbehalten. Ein früher Höhepunkt sind die U23-Europameisterschaften, die in diesem Jahr vom 13. bis zum 19. März in der rumänischen Hauptstadt Bukarest stattfinden werden. An Altweiber hat der als Bundestrainer für den griechisch-römischen Bereich zuständige Michael Carl seine Mannschaft nominiert: Gemeinsam mit dem für die Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm vorgesehenen Georgios Scarpello (ASV Schorndorf) und Lucas Lazogianis (ASV Urloffen/97 kg) sind auch zwei Ringer des KSK Konkordia Neuss dabei: Aaron Bellscheidt startet in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm, U20-Weltmeister Denis Nakaev vertritt Deutschland in der Klasse bis 77 Kilogramm.