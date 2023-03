Deni Nakaev ringt bei U23-EM um Bronze

In der rumänischen Hauptstadt sind ab Freitag im freien Stil drei weitere Ringer im Einsatz, die mit dem KSK Konkordia Neuss in der abgelaufenen Saison den Aufstieg ins Bundesliga-Oberhaus schafften: Der Italiener Simone Piroddu (61 kg) war vor einem Jahr auf heimischem Boden U20-Europameister geworden. Diesen Coup würde der an der Jahnstraße für seine spektakulären Salti bekannte Sarde gerne im älteren Jahrgang wiederholen. Wie Piroddu hatte auch Vasile Diacon die Zweitliga-Saison im Trikot des KSK ohne Niederlage überstanden – und soll ab September in der Eliteklasse wiederum für Neuss auf die Matte steigen. Der Moldawier hatte sich 2022 bei den U23-Europameisterschaften in Bulgarien die Bronzemedaille gesichert, die später im Jahr in Serbien ausgetragene Männer-WM beendete er auf Rang acht. Sein Landsmann Radu Lefter (97 kg) hatte in der Liga nur zwei Kämpfe für die Konkordia bestritten. Das beste Ergebnis des 22-Jährigen auf internationaler Ebene ist Rang drei bei den U23-Europameisterschaften 2022.