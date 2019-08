Boxen : Neusser Boxer Musaab Frejat begeistert Ex-Europameister

Neuss In der Klasse bis 60 Kilogramm lässt Frejat seinem Gegner keine Chance.

Die Boxmatinee auf der Annakirmes, veranstaltet vom Dürener Boxring 55, ist längst ein Hit. Bereits zum 24. Mal kam es im Annazelt zum Kräftemessen der unterschiedlichen Gewichtsklassen. Dass die Boxkämpfe jedoch nichts mit munterem „Kirmesboxen“ zu tun haben, bewies unter anderem der Neusser Musaab Frejat, der dieses Mal mit von der Partie und für den Dürener Boxring antrat. Er traf auf den Marburger Hamsa Suleimanov vom BC Marburg in der Klasse Junioren bis 60 Kilogramm. Frejat kämpfte von Beginn an nahezu fehlerfrei und beherrschte seinen Gegner und teilte mehrere Wirkungstreffer aus, so dass sich der Trainer seines Gegenübers bereits nach der ersten Runde zur Aufgabe gezwungen sah.