Special Olympics Neusser freut sich auf Weltspiele in Berlin

Wenn Thomas Gindra an die Eröffnungsfeier denkt, die am Samstagabend im Berliner Olympiastadion ansteht, dann bekommt er sofort Gänsehaut. 50.000 Menschen werden erwartet, um die 7000 Aktiven aus 190 Nationen und deren Begleitungen bei den ersten Special-Olympics-Weltspielen auf deutschem Boden willkommen zu heißen. Wie emotional es dabei wird, dass weiß Gindra nur allzu gut. Schließlich ist er in seiner Heimatstadt Neuss auch so etwas wie „Mr. Special Olympics“, weil er seit 1999 bei allen Sommerspielen für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung dabei war.