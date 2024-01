Tischtennis Neusser bei Landesmeisterschaften mit den besten Aussichten

Am Wochenende werden in Rees am Niederrhein die Landestitel im Tischtennis vergeben. Dann messen sich die besten Spielerinnen und Spieler aus Nordrhein-Westfalen zwei Tage lang in der Dreifachsporthalle am Westring. Außer den Titelvergaben geht es bei den 76. Westdeutschen Einzelmeisteschaften auch um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft und um Preisgelder und Sachpreise im Wert von 2500 Euro. Am Start sind auch Akteure aus dem Rhein-Kreis Neuss. Zu den ambitionierten Spielern bei den Herren gehört der Neusser Michael Servaty, der aktuell in der 3. Liga für den SV Union Velbert spielt.