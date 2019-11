Wintersport : Lisette Thöne für Zweierbob-Weltcup nominiert

Das Bobteam um Pilotin Stephanie Schneider hofft mit Lisette Thöne und Ann-Christin Strack auf einen Start in St. Moritz. Foto: Copyright BSD/Viesturs

Neuss Die Anschieberin aus Neuss gehört zum Team von Vize-Weltmeisterin Stephanie Schneider. Tickets für Rennen in Lake Placid gelöst.

Am Dienstag hat der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) mit der Pressekonferenz in Dresden ganz offiziell die Weltcup- und WM-Saison eröffnet. Der Startschuss endlich auch wieder für Lisette Thöne. Für die inzwischen 31 Jahre alte Anschieberin aus Neuss fühlt sich das fast an wie ein Comeback, denn eine Verletzung am Sitzbein hatte sie ewig lange in die Rolle der kreuzunglücklichen Zuschauerin gezwungen. „Die letzte Saison war hart – nur zugucken und nicht unterstützen zu können.“ Schlimmer geht es kaum. Und darum verspricht die Sportsoldatin: „Das soll 2019/20 anders werden.“

Dafür hat sie, während ihre Kolleginnen schon eifrig Kilometer im Eiskanal machten, noch intensiver im Kraftraum geschwitzt, vor allem, um ihre in der Vorbereitung ausgekugelte Schulter zu stabilisieren. Und zwar „bis zum Umfallen, damit das nicht noch mal passiert.“ Schließlich ist die Konkurrenz gewaltig. In der vergangenen Saison holte der BSD bei Weltmeisterschaften in den olympischen Disziplinen sieben Gold-, vier Silber und drei Bronzemedaillen. Ein nur schwer zu toppendes Ergebnis, das ist Thomas Schwab selbstverständlich klar: „14 WM-Medaillen waren eine enorme Ausbeute, von diesem hohen Niveau darf man trotz aller guten Potentiale im BSD aber nicht immer ausgehen.“ Trotzdem legt der BSD-Vorstandsvorsitzende die Messlatte unverändert hoch: „Wir werden dennoch bestrebt bleiben, unsere mit dem DOSB vereinbarten Zielstellungen von sieben bis neun Medaillen zu erfüllen.“ Fest im Blickt hat er dabei auch die Leistungssportreform des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). „Wir waren in der Bewertung der PotAS-Analyse der beste Wintersportverband in Deutschland und werden dementsprechend auch gut gefördert. Daraus wächst natürlich auch unser Anspruch.“

Info Lisette Thöne gehört seit 2009 Nationalkader an Geboren 2. März 1988 in Neuss Größe 1,75 Meter Gewicht 74 kg Verein ESC Erfurt Größter Erfolg Team-Weltmeisterin 2015 in Winterberg Instagram Account Lisette Thöne | Bobsleigh (@lisettethoene)

Am Montag hatte Bundestrainer René Spies in Abstimmung mit dem Trainerstab sein Team für die neue Weltcup-Saison nominiert. Mit dabei nach einem starken Endspurt bei den letzten Selektionsrennen der Bobathleten auf der Kunsteisbahn am bayerischen Königssee: Pilotin Stephanie Schneider (BSC Sachsen Oberbärenburg) mit ihren Anschieberinnen Ann-Christin Strack (BC Stuttgart Solitude) und Lisette Thöne (ESC Erfurt). Nach Rang drei bei den Deutschen Meisterschaften am 9./10. November in Altenburg verwies die Vize-Weltmeisterin im Zweierbob die nationale Titelträgerin Laura Nolte, Anna Köhler (beide Winterberg) und Kim Kalicki (Wiesbaden) auf die weiteren Plätze.

„Stephanie Schneider hat den Strohhalm am Königssee genutzt und deutlich vor der Konkurrent gewonnen“, resümierte Gerd Leopold, Co-Trainer der deutschen Bobsport-Nationalmannschaft. Daraus ergeben sich diese Entscheidungen: Die gesetzte Olympiasiegerin Mariama Jamanka (BRC Thüringen) und Anschieberin Annika Drazek aus Gladbeck sowie die Teams von Stephanie Schneider und Kim Kalicki werden die anstehenden Weltcups in Lake Placid/USA vom 7. bis 8. und vom 13. bis 15. Dezember bestreiten. Jamanka und Nolte fahren auf jeden Fall die Weltcups in Winterberg (3. bis 5. Januar), La Plagne (10. bis 12. Januar), Innsbruck/Igls (17. bis 19. Januar), Königssee (24. bis 26. Januar), St. Moritz (31. Januar bis 2. Februar) und Sigulda (14. bis 16. Februar). Um den dritten festen Startplatz im Weltcup bewerben sich Schneider und Kalicki. Die Entscheidung fällt zwischen Weihnachten und Silvester in Ausscheidungsrennen im Erzgebirge (Altenberg). Dort geht es vom 17. Februar bis zum 1. März auch um die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften.