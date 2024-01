Eishockey-Regionalliga Neusser EV zweimal ganz klar in der Außenseiterrolle

Für den Neusser EV beginnt die heiße Phase in der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga. Ab Freitag stehen fünf Spiele innerhalb von zehn Tagen auf dem Programm. Den Anfang machen am Wochenende zwei Duelle gegen Spitzenteams der Liga, bei denen die Neusser klarer Außenseiter sind. Am Freitag geht’s nach Bergisch Gladbach zum Tabellenzweiten, am Sonntag kommt der aktuelle Tabellendritte aus Dortmund in die Südpark-Eissporthalle.