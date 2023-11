Ringer-Bundesliga Neuss will im West-Derby für die Play-offs punkten

Gut vier Wochen ist es jetzt her, dass der Tod seines Ehrenvorsitzenden Hermann J. Kahlenberg den Ringer-Bundesligisten KSK Konkordia Neuss in eine Schockstarre versetzte und vor eine ungewisse Zukunft stellte. Doch auch wenn die Trauer im Verein noch tief sitzt, wurde inzwischen auf mehreren Ebenen etwas erreicht, das optimistischer nach vorne blicken lässt. Der neue Vorstand um den Vorsitzenden Ismet Cetin verbreitet Zuversicht, dass das Ringen in der Quirinusstadt auch ohne Kahlenberg sowohl als Breiten- als auch Leistungssport eine Zukunft hat. Die Mannschaft machte mit dem Sieg in Adelhausen den Klassenverbleib so gut wie sicher und will nun sogar den nächsten Schritt gehen: Am Samstag soll im Heimkampf ausgerechnet gegen den nicht gerade innig geliebten West-Rivalen KSV Witten ein großer Schritt in Richtung der ersten Play-off-Teilnahme seit einer gefühlten Ewigkeit gemacht werden.