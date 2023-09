Handball-Oberliga Neusser HV verliert sein zweites Spiel in der Fremde

Insbesondere in der ersten Halbzeit ließ die Konzentration vor dem gegnerischen Gehäuse doch einige Wünsche offen, acht Tore in 30 Minuten sind zu wenig. „Dabei hätten wir zur Pause mit drei oder vier Toren vorne liegen müssen“, sagte NHV-Coach Julian Fanenbruck. Die ersten 20 Minuten waren noch relativ offen und bis zu diesem Zeitpunkt fiel das Manko des NHV noch nicht so ins Gewicht, doch als er das Tor dann fast gar nicht mehr traf, enteilten die Hausherren und sicherte sich bis zum Pausenpfiff einen beruhigenden Vorsprung. „Durch unsere Fehler sind wir komplett aus der Spur geraten“, so Fannenbruck. Nach dem Seitenwechsel lief es dann zunächst wieder etwas besser und der Rückstand schmolz. Absolut vermeidbare Fehler spielten dem Gegner dann abermals in die Karten. Zumindest die Moral stimmte, am Ende drehten die Neusser nochmals auf und konnten bis auf zwei Tore verkürzen, mehr war allerdings nicht mehr möglich. Überragender Akteur beim NHV war David Jurisic. „Er war nicht nur der Stabilisator in der Abwehr, sondern mit Abstand auch unser bester Torschütze, auch wenn er selber weiß, dass seine Quote mit elf Toren bei 19 Versuchen sicherlich noch ausbaufähig ist“, betonte Julian Fanenbruck.