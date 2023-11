Eishockey-Regionalliga Trainer des Neusser EV an Krebs erkrankt

„Es war der ausdrückliche Wunsch unseres Trainers der ersten Mannschaft, das an dieser Stelle transparent und zeitnah im Vorfeld zum Regionalliga-Spiel zu kommunizieren. Ebenso, den Fokus dann auf die am Wochenende anstehende sportliche Aufgabe zu richten“, ließ der NEV in einer Pressemitteilung wissen. Weiter heißt es dort: „Die Löwen-Familie wünscht ihrem Coach von ganzem Herzen alles Gute für den medizinischen Eingriff und die anstehende Genesung.“ Ackers‘ Aufgaben werden bis zu seiner Rückkehr innerhalb des Trainerteams verteilt, bei den Spielen wird die Regionalliga-Mannschaft von Co-Trainer Sebastian Geisler betreut, für den diese Aufgabe nichts Neues ist. Schließlich hatte er die Regionalliga-Mannschaft in der vergangenen Saison noch hauptverantwortlich betreut und sich erst im Sommer in die zweite Reihe zurückgezogen.