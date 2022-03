Basketball : Die Tigers und das Prinzip Hoffnung

Am 75:68-Sieg der TG Neuss Tigers im in der Sporthalle Allerheiligen ausgetragenen Hinspiel gegen die Young Dolphins Marburg war Centa Bockhorst (am Ball) mit 23 Punkten beteiligt. Foto: Wolfgang Walter

Neuss Binnen 24 Stunden spielt die schwer angeschlagene TG Neuss zweimal um ihre Zukunft in der 2. Basketball-Bundesliga.

Beten könnte helfen. Natürlich. Doch alle Gebete sind in diesen Tagen den tapferen Menschen in der von Russland angegriffenen Ukraine vorbehalten. Bleibt den in der 2. Basketball-Bundesliga Nord um den Klassenverbleib kämpfenden Tigers noch die Hoffnung auf ein Wunder. Die, heißt es im deutschen Beitrag von Katja Ebstein zum „Eurovision Song Contest“ 1970 in Amsterdam, soll es zwar immer wieder geben, doch darauf will sich Rufin Kendall lieber nicht verlassen. Und darum hat der Trainer der TG Neuss vor den immens wichtigen Partien am Freitag in Marburg und am Samstag daheim gegen Jena vorsorglich „einiges geplant“ und hofft nun gemeinsam mit seinen Mädels tatsächlich, „dass es praktisch klappt.“