Handball-Oberliga Der Neusser HV sorgt für eine dicke Überraschung

NEUSS · Die abstiegsbedrohten Quirinusstädter gewannen ihr Auswärtsspiel beim Topteam in Mettmann. Auch wenn die Gastgeber am Ende noch mal herankamen, war der Sieg nie in Gefahr.

19.02.2024 , 15:41 Uhr

Mit dem neuen Torhüter Janik Dürselen funktionierte NHV-Abwehr beim Überraschungssieg gegen Mettmann-Sport gleich besser. Foto: Ralf van Thriel

Von Alyssa Pannwitz