Der 1. Neusser Sommernachtslauf „Uns ging’s um das Spektakel in der Stadt“

Vor knapp zwei Wochen fügte der Neusser Sommernachtslauf der seit 1983 fortgeschriebenen Geschichte mit der 39. Auflage ein weiteres Kapitel hinzu – entscheidet mitgestaltet von 3677 Läufern und Läuferinnen im Ziel, aber vor allem von den rund 15.000 Zuschauern und Zuschauerinnen an der Strecke. In etwa so hatte sich das der aus Ludger Baten (NGZ), Hans Rütten (Stadt-Kurier), Jürgen Spira (TG Neuss) und Hermann J. Kahlenberg (KSK Konkordia Neuss) bestehende Sportler-Stammtisch mal vorgestellt, als sie in der Gaststätte Turk an der Neustraße die damals noch recht neue Idee aufgriffen, die an Popularität gewinnenden Straßenläufe in die Innenstädte zu holen. Die Freunde beließen es indes nicht beim beliebten, aber viel zu oft ergebnislosen „Man-müsste-mal“..., sondern sagten mutig: „Wir machen das!“