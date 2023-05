Leichtathletik Interesse am Abendlauf ist wieder groß

Rosellen · Am Freitag steht die 36. Auflage der Laufveranstaltung an. Es liegen schon über 1200 Meldungen vor. Den Auftakt bilden die Läufe der Kitas und Schulen, am Abend geht es dann über fünf und zehn Kilometer.

11.05.2023, 04:50 Uhr

Beim Rosellener Abendlauf gehen Klein und Groß an den Start. Nach den Kita- und Grundschulläufen stehet der Volkslauf (fünf Kilometer) und der Straßenlauf (zehn Kilometer) auf dem Programm. Foto: SV Rosellen

Von Christian Stevens