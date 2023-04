Handball-Regionalliga Der Neusser HV gibt gegen Weiden Partie aus der Hand

Der Neusser HV verabschiedete sich in seinem vorläufig letzten Heimspeil in der Handball-Regionalliga von seinen Fans mit einer 24:27 (9:10)-Niederlage gegen den HC Weiden. „Heute wäre wieder einmal mehr möglich gewesen, ja wir hätten eigentlich sogar gewinnen müssen“, sagte NHV-Trainer Julian Fanenbruck. Es war eine sehr torarme erste Halbzeit. Positiv gesehen stellten die Hausherren eine bärenstarke Abwehr, herausragend dabei Torhüter Lukas Gilliam aus der zweiten Mannschaft. „Lukas hat sein erstes richtiges Spiel in der Mannschaft gemacht. Immerhin hatte er eine Quote von 33 Prozent gehaltener Bälle, das war eine tolle Leistung“, so Fanenbruck. Dagegen ließen die Neusser die letzte Konsequenz im Angriff vermissen. Alleine in den ersten 30 Minuten konnten zwei Siebenmeter nicht genutzt werden, hinzu kamen noch zehn Fehlwürfe. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber das Kommando. Beim Zwischenstand von 22:18 in der 48. Minute sprach viel für einen Sieg. Allerdings schlich sich im Anschluss wieder der Fehlerteufel ein und die Neusser gaben die Partie wieder aus der Hand. „Schade, dass wir unser letztes Heimspiel verloren haben, aber zumindest haben wir kämpferisch absolut überzeugt“, sagte Fanenbruck, der dem A-Jugendlichen Daniel Neusser als Regisseur ein Sonderlob erteilte.