Handball-Regionalliga Neusser HV arbeitet an der Mannschaft der Zukunft

„Ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Spiel, denn das war meine erste Amtshandlung“, so NHV-Coach Julian Fanenbruck. „Es war bestimmt nicht unser bester Auftritt. Aber wir sind deutlich stabiler geworden. Wenn wir unser Potenzial abrufen können, sind wir nicht chancenlos.“ Personell gibt es kaum Probleme, einzig Daniel Zwarg, der an einem Magen-Darm-Infekt laboriert, wird wohl fehlen. Apropos Personal: Beim NHV wird intensiv an der Zukunft gearbeitet. „Unsere Planungen für die kommende Saison sind weit fortgeschritten, auch wenn es noch nicht viel Spruchreifes gibt, bin ich recht zuversichtlich, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen zu können. Bei einigen Spielern fehlt noch ein wenig Überzeugungsarbeit, aber das sind nur noch wenige Prozente“, so Fanenbruck. „Die letzten Begegnungen kommen die Spieler, die ihr Bleiben zugesagt haben, schon einmal mehr Einsatzzeiten, heißt damit auch, die A-Jugendlichen werden stärker integriert. Das ist schon eine kleinere Vorbereitung auf die Oberliga. Ansonsten setzen wir auf die Spieler, die aller uns aller Wahrscheinlichkeit erhalten bleiben.“