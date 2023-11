Eishockey-Regionalliga Saisonpremiere des Neusser EV im Südpark

Zu sehen wird es auf jeden Fall einen starken Gegner geben. Denn der ESV Bergisch Gladbach sorgte im Sommer für Aufsehen auf dem Transfermarkt. Manuel Alberg (Schwenningen/DEL) war der Königstransfer, dazu zog es in Philipp Seckel (Rostock), Max Pietschmann (Herford) und Stefan Laschitzky (Krefeld) drei Spieler nach Bensberg, die im Vorjahr noch in der Oberliga aktiv waren. Bislang verzeichnete der Tabellenfünfte der Vorsaison in sechs Spielen fünf Siege, gleichbedeutend mit Platz zwei in der Tabelle. Auch die bisherigen drei Duelle gegen den NEV, davon zwei in der Vorbereitungsphase, gingen an die Bergischen. „Bergisch Gladbach ist für mich in dieser Saison einer der drei Favoriten und wird dieser Rolle auch gerecht“, sagt NEV-Trainer Carsten Ackers. Die Personallage auf Neusser Seite ist vor dem Spiel positiv. Zwar sind einige Spieler angeschlagen, insbesondere in der Defensive, dennoch wird aktuell mit drei Verteidigungs- und eventuell sogar vier Sturmreihen geplant. „Wie im letzten Duell gegen Bergisch Gladbach wollen wir das Spiel lange offenhalten und schauen, ob wir für eine Überraschung sorgen können“, erklärt Carsten Ackers. Helfen sollen natürlich die Fans. „Wir freuen uns sehr darüber, endlich vor heimischem Publikum zu spielen, dementsprechend groß ist die Motivation.“