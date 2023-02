Nachwuchs-Bundesliga Basketball Neuss Junior Tigers verlieren Topspiel gegen Spitzenreiter

In Spitzenspiel erholten sich seine Mädels nach nervösem Start (1:12/5.) und kämpften sich bis zum Ende dieses Abschnitts wieder bis auf 19:22 (10.) heran. In der 13. Minute lagen sie sogar mal kurz vorne (26:24), gerieten dann aber über die Stationen 26:34 und 31:44 schon deutlich mit 35:51 (20.) ins Hintertreffen. In der Kabine gelang es Ciric nicht mehr, sein Team zu ordnen. Spätestens beim 66:40 (26.) war der Spitzenreiter, der schon das Hinspiel gegen da allerdings personell arg gehandicapte Junior Tigers mit 72:48 gewonnen hatte, durch. Das freute Gästecoach Björn Grönheit sehr, „denn wir waren heute personell wirklich am Limit, zusätzlich zu unseren drei Langzeitverletzten waren drei weitere wichtige Akteurinnen angeschlagen.“ Immerhin rafften sich die Neusserinnen ab der 37. Minute (65:83) noch zu einer Schlussoffensive auf und gestalteten das Ergebnis etwas freundlicher.