Fußball-Landesliga Holzheim rüstet sportlich mächtig auf

Dass es die Holzheimer SG geschafft hat, im Transferticker des Online-Portals vom Fußball-Fachmagazin Kicker aufzutauchen, dürfte noch nicht allzu häufig vorgekommen sein. Am Freitag war aber genau das der Fall. Aus gutem Grund: Denn der Landesligist sorgte mit einer für Amateurverhältnisse spektakulären Neuverpflichtung für Furore. In Gestalt von Maurice Pluntke wird nächste Saison der aktuelle Kapitän des Regionalligisten FC Wegberg-Beeck auf der Johann-Dahmen-Sportanlage an der Reuschenberger Straße auflaufen.