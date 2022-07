Hockey : Neusserin

Neuss Die Neusserin Patricia Strunk gewann mit dem Düsseldorfer HC zum zweiten Mal in Folge den DM-Titel. Ab August verbindet sie Sport und Studium im Ausland.

Die Neusserin Patricia Strunk zieht es in die USA . Die 19 Jahre alte Hockeyspielerin vom Düsseldorfer HC wird im August nach Ohio fliegen, um für die Kent State University aufzulaufen. Sie verlässt den DHC aber mit dem guten Gefühl, in ihrem zweiten Jahr bei der Damenmannschafft an der Seite drei weiterer Neusserinnen Annika Sprink, Luisa Steindor und Lilly Otten zum zweiten Mal in Folge die Meisterschaft gewonnen zu haben.

„Es war tatsächlich eine spontane Idee, mich auf ein Sport-Stipendium zu bewerben. Ich habe online einfach einen Test gemacht, ob ein Stipendium realistisch wäre“, erzählt Patricia Strunk, die sich daraufhin mit Hilfe einer Agentur mit den Universitäten in Kontakt trat. Bei der Auswahl der Universität war es für Strunk ausschlaggebend, dass in Ohio auch Informatik angeboten wird. „Es hat perfekt gepasst, dass ich meinen Studiengang dort fortführen kann. Aber auch die Gespräche mit den Trainern haben mir ein gutes Gefühl gegeben“, erklärt die 19-Jährige. Viel Zeit sich einzuleben, wird der Mittelfeldspielerin jedoch nicht bleiben. Nur zwei Tage nach der geplanten Ankunft beginnt bereits die Vorbereitung mit einem Medizin- und Lauftest. An den engen Zeitplan muss sie sich zukünftig gewöhnen, Training an sechs Tagen der Woche stehen bei der Kent State University neben den Spielen auf dem Plan. Für die ambitionierte Patricia Strunk ist das aber kein Problem. „Ich werde erstmal alles auf mich zukommen lassen“, sagt sie.

In den USA muss sich die Deutsche Meisterin auf ein anderes Spiel einstellen, als sie es aus Deutschland gewöhnt ist. „In Amerika wird erst in der High School mit Hockey angefangen, deshalb wird weniger Wert auf die Technik gelegt als in Deutschland, dafür geht es deutlich körperlicher zu“, erklärt Strunk. Obendrein verfolgt die Universität große Ziele. „Wir spielen in Division 1, der höchsten Spielklasse und wollen uns in der Vorsaison für die nationalen Meisterschaften qualifizieren“, sagt sie. Nicht nur sportlich wird sich für Patricia Strunk einiges ändern. Um sich so schnell wie möglich an das neue Land zu gewöhnen, hat sie sich dafür entschieden, nicht auf dem Campus zu leben, sondern in einer Wohngemeinschaft abseits des Universitätsgeländes, wo sie mit mehreren Mitspielerinnen zusammen wohnt. Ihre Vorfreude ist groß, nachdem sie in den Vorgesprächen gute Erfahrungen gesammelt hat. „Es waren alle super nett und hilfsbereit, meine Trainer stehen mir auch vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung“, sagt Patricia Strunk.