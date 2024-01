Eishockey-Regionalliga Neuss hält den EC Bergisch Land auf Distanz

Neuss · Am Dienstag gab’s für die Quirinusstädter in der Eishockey-Regionalliga in heimischer Halle gegen den Verfolger einen engen Sieg. Nun ist auch Platz vier wieder in Reichweite.

17.01.2024 , 15:57 Uhr

Nikolai Varianov markierte das 1:0 für den Neusser EV. Foto: Neusser EV

Von David Beineke