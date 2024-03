Eishockey-Regionalliga Neusser EV geht ohne Druck in die Halbfinalspiele

Mit dem Erfolg gegen den TuS Wiehl und dem damit verbundenen Einzug in das Play-Halbfinale der Eishockey-Regionalliga hat sich die junge Mannschaft des Neusser EV einen Traum erfüllt. Der größte Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte beschert dem NEV in Gestalt des Derbys gegen die Ratinger Ice Aliens eine maximale Herausforderung, denn die „Außerirdischen“ sind die Übermannschaft der Liga, was sie als souveräner Sieger in der Hauptrunde eindrucksvoll unter Beweis stellten. Spiel Nummer eins steht am Freitag in Ratingen an (20 Uhr), am Sonntag treffen beide Teams dann im Neusser Südpark aufeinander (20 Uhr).