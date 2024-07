Das Gastspiel der Zweiliga-Profis Ein Fußballfest mit der Fortuna vor 3500 Zuschauern in Neuss

Das Lob kam aus berufenem Munde. „Das ist sensationell, was die Holzheimer hier in der Kürze der Zeit auf die Beine gestellt haben“, stellte Klaus Allofs in der Halbzeitpause des Testspiels des von ihm als Vorstand Sport und Kommunikation geführten Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf bei der Holzheimer SG anerkennend fest. In der Tat feierte der Europameister von 1980 auf der fachmännisch präparierten Ludwig-Wolker-Anlage gemeinsam mit knapp 3500 Zuschauern ein Familienfest wie es besser nicht hätte sein können.