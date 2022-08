Eishockey in Neuss : Neusser EV startet mit drei Heimspielen in die Saison

Neuss In zwei Monaten beginnt für die erste Mannschaft des Neusser Eishockeyvereins die neue Regionalliga-Saison, zu der jetzt auch der Spielplan veröffentlicht wurde.

Das Team von Trainer Sebastian Geisler startet mit drei Heimspielen in die Meisterschaft, den Auftakt bildet am Freitag, 7. Oktober, das Match gegen Aufsteiger TuS Wiehl. Es folgen die Partien gegen die Ratingen Ice Aliens (14. Oktober) und die Bergisch Gladbach Real Stars (21. Oktober). Geplant ist eine Doppelrunde mit jeweils zwei Heim- und Auswärtsspielen gegen jeden der sieben Regionalliga-Konkurrenten, Anfang Februar folgen dann Play-offs. Um sich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten, vereinbarten die Neusser bisher zwei Testspiele. Am Samstag, 17. September, steigt um 17 Uhr die Partie beim TuS Wiehl. Am Freitag darauf (23. September) steht ab 20 Uhr das Spiel beim EHC Troisdorf an.