Fußball-Landesliga Die Holzheimer SG hat noch richtig was vor

Dass Profifußballvereine sich knackige Slogans ausdenken, die versuchen, den innersten Kern ihres Selbstverständnisses möglichst allumfassend zu beschreiben, ist ein bekanntes Phänomen. Und damit sie auch bloß niemand vergisst, finden sie als Druck oftmals auch den Weg auf die Mannschaftstrikots. Prominente Beispiele aus Deutschland sind der FC Bayern München (Mia san mia) und Borussia Dortmund (Echte Liebe). So einen Slogan haben sich auch die Fußballer der Holzheimer SG verpasst. „Be different“ heißt der, sie wollen also anders sein. Wobei es in den vergangenen Monaten eher so schien, als würden sie es machen wie so viele Amateurvereine vor ihnen. Ganz viel Geld in die Hand nehmen, um Erfolg mit Hilfe von hochkarätigen Zugängen einzukaufen, damit aber auch das Risiko einzugehen, die Vereinsstrukturen zu überfordern und mittelfristig einen Absturz zu riskieren.