Hockey-Bundesliga Neuss darf noch von den Play-offs träumen

Nach dem 7:3-Sieg in der Westgruppe der Hallenhockey-Bundesliga am vergangenen Sonntag beim Düsseldorfer HC hatte Sebastian Draguhn einen Wunsch. Im Zusammenhang mit seinem (sehr wahrscheinlich) letzten Heimspiel für den HTC SW Neuss wollte der am Freitag 40 Jahre alt gewordene Routinier, der für diese Hallensaison aus der Hockey-Rente zurückkehrte, noch mal die Überschrift in der NGZ lesen: „High Noon an der Jahnstraße“. Nun, für die Überschrift hat’s nicht ganz gereicht, aber in den Fließtext passt die Formulierung trotzdem, denn die Partie am Samstag (16.30 Uhr) in der Stadionhalle gegen den Crefelder HTC bietet Hochspannung, sie hat für die Gastgeber entscheidenden Charakter. Wollen sie Großes schaffen und zum ersten Mal seit 2006 wieder in die DM-Play-offs der besten Acht einziehen, müssen sie unbedingt gewinnen, um dann tags darauf Schlusslicht BW Köln zu schlagen und auf Schützenhilfe von Uhlenhorst Mülheim zu hoffen.