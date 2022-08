Sport in Neuss : Cosima Clotten rudert in München auf Platz zwei

Cosima Clotten rudert in München auf Platz zwei

Sport in Neuss

Neuss Neben Turnerin Sarah Voss (Bronze mit der Mannschaft) und Leichtathletin Tanja Spill (Aus im Vorlauf über 800 Meter) war bei den so stimmungsvollen European Championships in München noch eine dritte Sportlerin aus dem Rhein-Kreis im Einsatz.

Cosima Clotten vom Neusser Ruderverein ging im leichten Frauendoppelvierer an den Start und belegte den zweiten Platz.

„Aber der Haken daran ist, dass auch nur zweite Boote gemeldet waren“, räumte der beim Neusser RV für die Pressearbeit zuständige Bernhard Spanke ehrlich ein. Die erbrachte Leistung sei indes nicht von Pappe gewesen, fügt er an: „Der Vierer ist wirklich ein tolles Rennen gefahren. Aber gegen die Italienerinnen waren die Frauen chancenlos.“ Dass die Abonnement-Weltmeisterinnen vom Apennin auch in diesem Mini-Rennen ans Limit gehen mussten, zeigte ihm der Notruf der italienischen Schlagfrau, „die im Ziel die Sanitäter zu sich winken musste.“

Clotten, die Ende Juli bei den U23-Weltmeisterschaften in Varese im Finale des leichten Frauen-Einers auf Platz fünf gefahren war, habe damit den Schritt in den A-Bereich gemacht, fügte Spanke hinzu. 2024 in Paris seien die Leichtgewichte zum letzten Mal dabei, „daher dünnt dieser Bereich aus. Nach dem Abgang von Marie-Louise Dräger ist Cosima potenziell die schnellste deutsche Leichtgewichtsskullerin.“