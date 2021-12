Neues Angebot : Corona-Testzentrum in der Stadionhalle

Vor dem Corona-Testzentrum in der Stadionhalle an der Jahnstraße: (v.l.) Mitarbeiterin Lilly Otten mit den Betreibern Thomas Draguhn, Sebastian Draguhn und Dr. Oliver Peters. Foto: TD

Neuss Ehemalige Spieler des Hockey-Bundesligisten HTC SW Neuss leisten ihren Beitrag in der Pandemie. „Wir müssen verhindern, dass der Sport wieder zum Erliegen kommt.“

Tun statt reden, das war schon zu ihrer aktiven Zeit als Spieler des Hockey-Bundesligisten HTC SW Neuss die Devise von Thomas und seinem jüngeren Bruder Sebastian Draguhn. Also holten sie ihren ehemaligen Teamkollegen Dr. med Oliver Peters (Orthopädische Gemeinschaftspraxis Dres. Schneider/Peters) mit ins Boot und errichteten im Foyer der Stadionhalle an der Jahnstraße ein Corona-Testzentrum. Erster „Kunde“ war am Samstagmittag zur Eröffnung Sportamtsleiter Uwe Talke.

Gleichzeitig liegt es ihm und seinen Mitstreitern „sehr am Herzen, dass der Sport in unserer Stadt weiterhin stattfinden kann – und dabei helfen Tests natürlich enorm. Der Standort im Foyer der Stadionhalle direkt am Parkplatz ist daher ideal.“ Und er betont ausdrücklich: „Unser Angebot für die täglich möglichen kostenlosen Coronatests richtet sich grundsätzlich an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuss, aufgrund der Lage des Testzentrums aber ganz besonders an alle Sportlerinnen und Sportler der im Jahnstadion beheimateten Vereine und deren Gäste. Wir müssen alle gemeinsam unbedingt verhindern, dass zum Beispiel durch Infektionen innerhalb von Mannschaften – gegebenenfalls mit Quarantäne für ein ganzes Team – der Sport wieder zum Erliegen kommt. Dagegen hilft das Testen vor dem Training oder dem Spiel.“