Eishockey-Regionalliga Der Neusser EV bleibt gegen die Eisadler ohne Tor

Das Rennen um den für die Play-offs wichtigen vierten Tabellenplatz der Eishockey-Regionalliga bleibt für den Neusser EV bis zum letzten Spieltag am kommenden Wochenende spannend. Weil die Neusser am Dienstag ihr Heimspiel gegen die favorisierten Eisadler Dortmund mit 0:4 (0.1, 0:1, 0:2) verloren, beträgt ihr Vorsprung auf den Verfolger TuS Wiehl bei gleicher Punktzahl (29) nur noch ein Tor. Das gilt es nun am Sonntag daheim gegen die Ice Aliens aus Ratingen zu verteidigen. „Vielleicht hätte das Spiel einen anderen Verlauf genommen, wenn wir in der ersten Spielhälfte ein Tor erzielt hätten. Insgesamt war es kein gutes Spiel von uns“, sagte NEV- Trainer Sebastian Geisler, der nach der Partie gegen Dortmund unzufrieden wirkte. Denn der Puck ging nicht ins Tor und seiner Mannschaft fehlte die Ordnung und die Schnelligkeit der jüngsten Partien. Die Eisadler aus Dortmund erzielten in den ersten beiden Dritteln jeweils ein Tor, im letzten Drittel noch mal zwei. Trotz des klaren Ausgangs der Partie gab es nach Spielende Aufregung, denn die Gastgeber hatten mit der Schlusssekunde vermeintlich noch ein Tor erzielt, dass jedoch beim Schiedsrichtergespann keine Anerkennung fand. „Schade, dass das Tor nicht zählte, keiner verliert gerne zu null. Dieser fehlende Treffer könnte für unsere Tabellensituation noch wichtig werden“, erklärte Geisler und hob damit auf den engen Kampf um den vierten Tabellenplatz mit den Wiehlern ab. Wiehl bekommt es schon am Freitagabend auswärts mit den Eisadlern Dortmund zu tun.