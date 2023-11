Eishockey-Regionalliga Der NEV bietet Bergisch Gladbach energisch Paroli

„Wir hatten im ersten Drittel Schwierigkeiten, unser Tor zu verteidigen“, sagte NEV-Coach Carsten Ackers mit Blick auf den ersten Spielabschnitt, in dem Lukas Malcher immerhin für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte. Davon, dass die Gäste mit einer 2:1-Führung in Drittelpause gingen, ließ sich der NEV allerdings nicht entmutigen, sondern gab nach dem Seitenwechsel Vollgas. „Das zweite Drittel war wahrscheinlich das beste Drittel der letzten Jahre, wir haben den Favoriten an die Wand gespielt“, sagte Ackers. Lukas Malcher erzielte das 2:2, Lukas Siebenmorgen und Dominick Thum trafen zur 4:2-Führung der Neusser. Das wiederum wollten die Gäste nicht auf sich sitzen lassen, sie kämpften sich im dritten Drittel zurück und drehten die Partie zwischen der 48. und 51. Minute mit ihrer großen individuellem Klasse wieder zu ihren Gunsten und gingen 5:4 in Führung. Darauf fand der NEV keine Antwort mehr. „Wir brauchen uns mit dieser Leistung vor keinem Gegner verstecken, nur müssen wir uns endlich mal mit Punkten belohnen“, sagte Carsten Ackers. Die nächste Chance dazu gibt’s am Freitag (20 Uhr) wieder im Südpark.