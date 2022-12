Karate international Ein Karate-Großmeister lehrt in Neuss

In dieser Rolle begann er, viel zu reisen und Karate international zu unterrichten. In Neuss machte er 2021 zum ersten Mal Station in Deutschland. Mit Simo Tolo, Karate-Abteilungsleiter der TG, sei er zufällig in Kontakt gekommen. „Er war in Okinawa und hat eines Tages mein Dojo besucht. Er sagte nur ,Schön Sie kennen zu lernen‘ und dann haben wir zusammen trainiert.“ Der Neusser Trainer erinnert sich gut an diese erste Begegnung: „Da war von Anfang an eine Sympathie, die dann mit der Zeit freundschaftlich geworden ist. Akihito Yagi hat dann zugesagt, nach Neuss zu kommen um mit uns zu arbeiten.“