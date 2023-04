Weltmeisterschaft in Orlando Das Traumdate mit der Cheerleading-Weltelite

Am Mittwochmorgen hatte Lousia Laudin der Alltag wieder: erste Stunde Deutsch am Norbert-Gymnasiums in Knechtsteden. Noch ein bisschen geschafft vom Jetlag, aber voll mit herrlichen Erinnerungen an atemberaubende Tage in Orlando. Die ICU World Cheerleading Championships im mehr als 8000 Zuschauer fassenden ESPN Wide World of Sports Complex auf dem Gelände von Disney World in Florida waren wirklich „big“, eine große Nummer. In 500 Teams maßen sich rund 10.500 Athleten und Athletinnen aus mehr als 40 Ländern. Einfach gigantisch.