Neuss Neusser EV präsentiert neues Trainerduo

Marco Piwonski ist in Neuss kein Unbekannter. Er erlernte in Duisburg das Eishockeyspielen und war später für verschiedene Vereine in NRW aktiv, ehe er vor knapp zehn Jahren hinter die Bande wechselte. Nach Stationen in Moers, Dortmund, Essen und Solingen betreute er in der Saison 2019/2020 das 1b-Perspektivteam des NEV, für das er in diesem Frühjahr sogar noch einmal erfolgreich auf das Eis zurückkehrte – die Neusser Zweitvertretung wurde Meister der Bezirksliga NRW. Der inzwischen 53-Jährige kennt sich im Südpark also bereits aus und hat auch schon mit einigen Spielern des Regionalliga-Kaders der vorigen Saison zusammen gearbeitet. „Marco Piwonski verfügt über langjährige Erfahrung als Spieler sowie als Trainer im Nachwuchs- und im Seniorenbereich, darüber hinaus ist er gut in der Region vernetzt“, erklärt NEV-Vorsitzender Udo Tursas, der sich freut, dass zeitig Planungssicherheit auf der Trainerbank geschaffen werden konnte. Nikolai Varianov wird nicht nur als Co-Trainer fungieren, sondern auch weiterhin für die erste Mannschaft spielen. Darüber hinaus ist er seit einem Jahr hauptamtlicher Nachwuchstrainer des NEV und verantwortlich für drei Jugendteams. „Mit diesem Trainerduo sehe ich unsere erste Mannschaft für die kommende Saison gut aufgestellt, als nächster Schritt steht die Zusammenstellung des zukünftigen Kaders an“, sagt Tursas.