Pferdesport Neues Konzept für Reitturnier in Neuss-Uedesheim

Nachdem er in den vergangenen Jahren in sein Turnier integriert die Kreismeisterschaften ausgerichtet hatte, die voriges Wochenende auf dem Hilgershof über die Bühne gingen, wird nun ein anderer Schwerpunkt gesetzt. Es werden noch mehr Prüfungen für Einsteiger, Nachwuchs- und Amateurreiter angeboten und das Programm für die Profis auf Freitag und Samstag konzentriert. Der Freitagvormittag gehört traditionell den jungen Pferden, die in Dressur- und Springprüfugen erste Turniererfahrung sammeln (ab 11.15 Uhr), bevor anschließend die erfahreneren Pferde an den Start gehen. Das erste Springen der schweren Klasse gibt es erstmals schon am Freitag (17.30 Uhr), so dass zusammen mit dem nachfolgenden Mannschaftsspringen ab 18.30 Uhr ein sportliches Feierabendprogramm für die Besucher geboten wird. Am Samstag ist dann Derbyzeit auf dem Springplatz mit dem Amateurderby der Klasse A um 17 und dem Uedesheimer Derby um 19 Uhr. Auf dem Dressurplatz stehen am Samstag Prüfungen bis zur Klasse M auf dem Programm.