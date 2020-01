Handball : Dennis Horn wird beim TSV Nachfolger von Jamal Naji

Jugendkoordinator scheint kein auf Dauer angelegter Job zu sein. Zumindest nicht beim TSV Bayer Dormagen. Erik Wudtke zog es 2017 aus dieser Position zum Deutschen Handball-Bund (DHB), wo er es inzwischen zum U19-Bundestrainer und zum (Interims-)Co-Trainer von Bundestrainer Christian Prokop gebracht hat.

Sein Nachfolger Jamal Naji wechselt am Saisonende auf die Trainerbank des Zweitliga-Konkurrenten TuSEM Essen.

Björn Barthel sieht diese Entwicklung mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Wir bilden halt nicht nur gute Spieler aus, sondern offenbar auch gute Trainer,“ sagt der Dormagener Handball-Geschäftsführer. Und dass die einen wie die anderen irgendwann in Richtung höherklassige Gefilde abwandern, gehört in seinen Augen zum Geschäft dazu. Bei der Suche nach einem Nachfolger für Naji, der auch das A-Jugend-Bundesligateam coacht, ist er deshalb nicht zufällig in den eigenen Reihen fündig geworden: „Wir geben damit unseren jungen Leuten die Perspektive, sich weiter zu entwickeln und mit ihren Aufgaben zu wachsen.“