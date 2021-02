Handball : Neuer Verein für Ex-Spieler des NHV

Neuss Einst spielte Christopher Klasmann für den Neusser HV beziehungsweise für die Rhein Vikings und feierte große Erfolge. Jetzt kehrt er in die 2. Bundesliga zurück, in dem er beim TuS Ferndor anheuert – einem Konkurrenten des TSV Bayer Dormagen.

(-vk) Sechs Jahre spielte Christopher Klasmann für den Neusser HV beziehungsweise die Rhein Vikings, schaffte mit ihnen den Aufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga, bevor er 2018 zum Drittligisten SG Schalksmühle-Halver wechselte. Jetzt ist der 30 Jahre alte Halblinke, der in der vergangenen Saison Torschützenkönig der 3. Liga West war, zurück in Liga zwei. Denn die SGHS Dragons leihen ihn für unbestimmte Zeit an den TuS Ferndorf aus, der damit seine verletzungsbedingten Personalnöte im linken Rückraum etwas abmildern möchte. Pikant: Sein erstes Spiel für die Siegerländer bestritt Klasmann am Mittwochabend (Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor) in der Nachholpartie gegen die DJK Rimpar, bei der sein ehemaliger Mitspieler und Trainer aus Neusser Zeiten, Ceven Klatt, auf der Trainerbank sitzt. Die Rimparer erwarten am Sonntag (17 Uhr) den TSV Bayer Dormagen zum ersten regulären Meisterschaftsspiel nach Ende der WM-Pause.