Nachgefragt: SV Rosellen Neuer Trainer setzt auf aggressives Pressing

Was ist drin in der kommenden Saison? Als Dritter der Vorsaison wird Rosellen von vielen als der Top-Favorit auf die Meisterschaft gehandelt. So hoch will Köthe aber nicht greifen. „Wir wollen natürlich oben mitspielen, keine Frage. Alles andere wäre nicht glaubwürdig“, sagt Köthe, der 2022 mit Nievenheim in die Bezirksliga aufstieg. Vieles hänge aber davon ab, so Köthe, wie schnell sich die Mannschaft mit der neuen Philosophie und dem System zurechtfinde.