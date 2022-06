Fußball-Bezirksliga : Rommerskirchen hat einen neuen Trainer gefunden

Rommerskirchen Lange musste die SG Rommerskirchen-Gilbach um den Klassenverbleib zittern, doch jetzt hat der Verein die Weichen für eine bessere Zukunft gestellt. Auch neue Spieler stehen schon fest.

Kurz nach dem Erreichen des Klassenerhalts in der Fußball-Bezirksliga hat SG Rommerskirchen-Gilbach eine Reihe an Personaländerungen verkündet. Nachdem die SG sich kurz vor Saisonende von Trainer Kevin Hahn getrennt hatte, steht inzwischen sein Nachfolger fest. Ab kommender Saison wir Nando Riccio an der Seitenlinie stehen.

Zuvor trainierte er den Bezirksligisten Sportfreunde Habbelrath-Grefrath aus dem Fußballverband Mittelrhein . Er kehrte im vergangenen Sommer nach zwei Jahren Abwesenheit zu den Sportfreunden zurück, in seiner ersten Amtszeit führte er das Team von Kreisliga B bis in die Bezirksliga. „Wir freuen uns sehr auf einen jungen, aber gleichzeitig sehr erfahrenen Trainer“, sagt der SG-Vorsitzende Karl-Heinz Wandke. Auch auf dem Transfermarkt war der Verein bereits sehr aktiv. Er sicherte sich die Dienste von Mittelfeldmann Don Schneider, er kommt von SV Wacker Obercastrop aus der Westfalenlinga. Für die Abwehr kommt der 25-jährige Andre Gomes Jordao von Bezirksliga-Absteiger DJK Novesia. Zudem rücken Sven Rutenberg und Christoph Fuchs aus der eigenen Reserve auf. Zurzeit verhandelt die SG noch mit weiteren Spielern.

Jedoch hat der Verein auch einige Abgänge zu verzeichnen. In Meikel Kupper verliert die SG ihren besten Torschützen, 19 Treffer hatte Kupper in der vergangenen Saison erzielt. Er wechselt in die Kreisliga A Rhein-Erft zum Horremer SV. Der SV Glehn aus der heimischen Kreisliga A sicherte sich die Dienste des 31-jährigen Thomas Ruddies. Dario Russo wird in der Liga bleiben, er wechselt zum Lokalrivalen TSV Bayer Dormagen. Abwehrspieler Ruben Fariello schließt sich zur kommenden Saison dem Bezirksligisten FC Zündorf aus Köln an. Daniel Neubauer entschied sich für einen Wechsel in die Kreisliga B zum SV Rheinwacht Stürzelberg.