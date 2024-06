Fußball-Kreisliga A Neuer Trainer für den SV Germania Grefrath

„Das eine Jahr Pause war schön. Aber ich habe schon gemerkt, dass mir etwas fehlt. Sonntags auf dem Platz zu stehen und der Umgang mit den jungen Leuten vor allem“, erklärt Gartz. Über gemeinsame Bekannte kam der Kontakt zu Grefraths Sportlichem Leiter Kevin Brehms zustande, im Anschluss ging es dann relativ schnell. „Wenn ich etwas mache, muss ich voll dahinterstehen. Und das ist in Grefrath der Fall. Da steht das ganze Dorf hinter dem Verein, zudem treffe ich dort eine Mannschaft an, die im Kern gewachsen ist und seit Jahren zusammenspielt“, sagt Gartz. Abgeschreckt hat ihn auch nicht, dass die Grefrather nur einen Aschenplatz zur Verfügung haben. „Ich muss ja nicht darauf spielen“, scherzt Gartz, der natürlich weiß, dass das für die meisten ungewohnte Geläuf auch Vorteile mit sich bringt. Es ist eine Art Alleinstellungsmerkmal, von dem die Grefrather auch profitieren. So belegten sie in der Heimtabelle der vergangenen Saison mit 28 Punkten den sechsten Platz, während sie auswärts mit mageren sechs Zählern nur auf Rang 13 landeten. In Summe reichte das für den Aufsteiger auf Platz zehn zum sicheren Klassenverbleib. „Dann ist es eine meiner Aufgaben, dafür zu sorgen, dass es auch in der Auswärtstabelle weiter nach oben geht“, betont der neue Germanen-Coach.