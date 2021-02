Fußball-Landesliga : SC Kapellen bekommt im Sommer einen neuen Trainer

Kapellen Björn Feldberg löst bei Landesliga-Kickern des SCK Jörg Ferber ab. Der kehrt wieder auf den Posten des Sportlichen Leiters zurück.

Der 38-jähige Feldberg ist aber kein Unbekannter in Kapellen. Schließlich war er dort schon von 2017 bis 2019 als Jugend-Coach aktiv, bevor er zum 1. FC Mönchengladbach wechselte. Dort war er zunächst Jugend-Cheftrainer und dann Sportlicher Leiter der ersten Seniorenmannschaft in der Landesliga, bevor er sich aus beruflichen Gründen, so die offizielle Lesart, vom Verein verabschiedete. Vorigen Sommer übernahm er dann die Glehner als Trainer und führte den Aufsteiger in der 19er-Staffel vor der Corona-Unterbrechung auf den 13. Platz. „Björn ist akribisch und will den Erfolg. Zudem kennt er alle Jugendspieler und hat gute Kontakte. Er passt sehr gut zu uns“, sagt Jörg Ferber, der als Sportlicher Leiter in die Saison gestartet war, sich zwischenzeitlich aus Kapellen verabschiedet hatte und dann als Nachfolger von Trainer Juppi Schmitz wieder zurückkehrte. „Beide Funktionen zu bekleiden, ist einfach zu viel“, sagt Ferber mit Blick auf die zusammen mit dem Vorstand getroffene Entscheidung, wieder den Posten des Sportlichen Leiters einzunehmen. „Auch so bin ich nah an der Mannschaft dran, kann aber auch unseren Vorsitzenden Philip Breuer mehr unterstützen.“ In der neuen Konstellation sollen jetzt zügig Gespräche mit den Spielern aufgenommen werden, um den neuen Kader zusammenzustellen.