Fußball-Kreisliga A Neuer Trainer für den FC Zons

Kozielski übernimmt den FC Zons Rund anderthalb Monate nachdem Thomas Boldt zurückgetreten ist, hat der FC Zons einen Nachfolger präsentiert: Witold Kozielski steht ab sofort im Stadion an der Zonser Heide an der Seitenlinie. „Wir sind froh, dass wir mit Witold Kozielski einen erfahrenen Coach gefunden haben, der mit seiner Leidenschaft und Energie der Mannschaft neue Impulse geben wird“, teilte der Verein mit. Kozielski kennt die Kreisliga A, war von 2012 bis 2015 beim FC Delhoven und stieg mit ihm sogar in die Bezirksliga auf. Nach den Stationen BW Köln, Sinnersdorf und dem FC Straberg trainierte er zuletzt die zweite Mannschaft des FC Delhoven. Am Dienstag leitete er nun seine erste Einheit beim FC Zons. „Ich bin mir sicher, dass in der Mannschaft mehr steckt, als es der derzeitige elfte Tabellenplatz aussagt. Voraussetzungen für den Erfolg sind jedoch neben dem Spaß am Fußball harte Arbeit und Disziplin“, sagte Kozielski nach seiner Vorstellung. Sein Plan für die ersten Wochen steht schon: „Wir müssen ein Team formen und die Lust am Fußball zurückgewinnen“, so Kozielski. Dies soll durch Spaß im Training und durch Erfolgserlebnisse passieren. Er betont aber auch: „Ohne Disziplin geht es nicht!“ Der erste Gegner des FC Zons unter Kozielski heißt BV Wevelinghoven. Der Bezirksligaabsteiger ist am Sonntag (15.30 Uhr) zu Gast in der Zonser Heide.