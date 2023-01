Handball-Regionalliga TV Korschenbroich schließt Lücke im Trainerteam

In der Vorbereitung auf die wichtige Rückrunde in der Handball-Regionalliga hat der TV Korschenbroich sein Trainerteam erweitert. Bevor am Samstag daheim das Topspiel gegen Interaktiv Handball aus Ratingen auf dem Programm steht, kann der TVK die Verpflichtung eines neuen Spezialcoaches für die Torhüter melden: Stephan Nocke, zuletzt auch Cheftrainer der Oberliga-Frauen des SSV Krefeld-Gartenstadt, kümmert sich nun einmal pro Woche um die Keeper Felix Krüger und Mika Schoolmeesters. Klaus Weyerbrock, Sportlicher Leiter des TVK, einigte sich mit Nocke zunächst auf ein Engagement bis Saisonende.