Fußball-Landesliga Kapellens neuer Sportlicher Leiter kündigt neuen Coach an

„Wir wollen ganz einfach mit einem neuen Trainer neue Impulse setzen“, gibt Daniel Benske als offizielle Sprachregelung des Vereins aus. Er tut das als neuer Sportlicher Leiter der Kapellener, die zweite personelle Weichenstellung der Erftstädter in der Winterpause. Der 41-Jährige, Sohn des langjährigen SCK-Torwarttrainers Manfred Benske, füllt damit die Lücke, die nach dem Abschied von Jörg Ferber entstanden war. „Wir haben gute Gespräche geführt und uns dann auf einer Zusammenarbeit ab Januar geeinigt. Wir wollten aber erst mal ein paar Dingen regeln, bevor wir an die Öffentlichkeit gegangen sind“, erklärt Daniel Benske, der eher aus dem Eishockey bekannt ist. Aufgewachsen in Nähe der Neusser Eishalle war er zunächst viele Jahre als Spieler aktiv, bevor er dann vor allem als Trainer auf hohem Niveau arbeitete. Zwar kickte er auch immer mal wieder für die Reserve der Holzheimer SG, dennoch war es eine Überraschung, als er vorigen Sommer als Coach beim VfR Neuss einsteigen wollte, was sich dann aber ziemlich schnell zerschlug.