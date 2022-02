2. Handball-Bundesliga : Dormagen verstärkt sich im Rückraum

Björn Barthel (l.), Handball-Geschäftsführer des TSV, mit Neuzgang Mislav Grgic bei der Vertragsunterschrift. Foto: TSV Bayer Dormagen

Dormagen Der abstiegsbedrohte Handball-Zweitligist TSV Bayer hat in der laufenden Saison schon viel probiert, um seinen knapp besetzten Kader breiter aufzustellen. Kurz vor Rückrundenbeginn am Sonntag kommt ein Kroate aus der 3. Liga.

Es hat lange gedauert, doch kurz vor Beginn der Rückrunde am Sonntag bei den Eulen Ludwigshafen ist Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen auf dem Spielermarkt noch fündig geworden. Am Mittwoch schaute der kroatische Rückraumspieler Mislav Grgic in der Geschäftsstelle am Höhenberg vorbei, um einen Vertrag bis zum Saisonende mit der Option auf eine Verlängerung zu unterschreiben. Am Abend war der 23-Jährige, der vom Ost-Drittligisten SV Anhalt Bernburg kommt, dann auch schon beim Training mit seinen neuen Mannschaftskameraden und Trainer Peer Pütz dabei.

Mit der Neuverpflichtung haben die Dormagener eine weitere wichtige Personalie vor dem Start in eine knüppelharte Rückrunde mit Abstiegskampf vom ersten Spieltag an geklärt. Am Sonntag hatten sie in Gestalt von Ex-Nationalspieler Matthias Flohr schon den neuen Trainer für die kommende Saison präsentiert, was auch Klarheit über die Situation auf der Trainerbank bis zum Saisonende brachte. Dort wird Peer Pütz als Nachfolger des Mitte Januar entlassene Dusko Bilanovic bis zum Sommer die Verantwortung tragen, Unterstützung bekommt er dabei von A-Jugend-Coach David Röhrig, Athletiktrainer Nico Brandt, Torwarttrainer Joachim Kurth und vom Sportlichen Leiter Walter Haase.

Info Kroate wirft 107 Tore für Bernburg in der 3. Liga Geboren: 23. Juli 1998 in Split (Kroatien) Größe: 1,93 Meter Gewicht: 96 Kilogramm Spielposition: Rückraummitte/Halbliinks Trikot-Nummer.: 16 Saison: Bis vorigen Samstag beim Heimsieg gegen SV Plauen-Oberlosa spielte Grgic in der 3. Liga für den SV Anhalt Bernburg. In 17 Partien erzielte er dabei 107 Tore. Bisherige Vereine: SV Anhalt Bernburg, HMRK Zrinjski Mostar, Izvidac Ljuboski

Handlungsbedarf im Rückraum hatten die TSV-Verantwortlichen schon kurz vor Saisonbeginn erkannt, als klar war, dass der Halblinke Alexander Senden nach einer Schulteroperation die komplette Rückrunde ausfallen und auch der als Backup eingeplante Youngster Lucas Rehfus wegen einer Verletzung länger nicht zur Verfügung stehen würde. Als die Not nach weiteren kurz- und langfristigen Ausfällen unter anderen von Ante Grbavac und Ian Hüter immer größer wurde, forcierten die Dormagener ihre Bemühungen, hatten aber kein Glück. Handball-Geschäftsführer Björn Barthel betonte immer wieder, dass der deutsche Spielermarkt in den beiden höchsten Ligen wegen der besonderen Lage während der Corona-Pandemie wie eingefroren sei, niemand wolle Spieler abgeben. Deswegen geriet auch das Ausland in den Blick, doch ein schon fast sicher geglaubter Transfer eines Spielers aus Frankreich scheiterte dann noch. Letztlich sah sich der TSV gezwungen, für seine letzten fünf Punktspiele des Jahres 2021 zwei Spieler aus der 3. Liga auszuleihen. Benjamin Richter, der noch bis zum Sommer für den TSV gespielt hatte, kam vom Longericher SC, Oliver Dasburg vom TuS Opladen.